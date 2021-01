Crisi governo, Conte alle Camere prima dello scostamento di bilancio

Ansa

Giuseppe Conte presenterà le sue comunicazioni alle Camere in merito alla crisi di governo aperta da Renzi prima del voto sullo scostamento di bilancio. Il passaggio, necessario per varare il nuovo decreto Ristori, è in programma il 20 gennaio. L'ipotesi al vaglio delle due conferenze dei capigruppo prevede l'intervento del presidente del Consiglio lunedì a Montecitorio e martedì a Palazzo Madama.