Crisi di governo, Salvini: "Ridare parola al popolo per 5 anni legittimati"

Ansa

"Usiamo le prossime settimane per ridare la parola al popolo". Lo chiede il leader della Lega, Matteo Salvini, in un videomessaggio diffuso dopo l'annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte previste per martedì mattina. Con un ritorno alle urne, continua Salvini, "avremo cinque anni con un governo e un Parlamento seri e legittimati, non scelti a Palazzo ma scelti dagli italiani".