Crisi di governo, oggi Conte chiede la fiducia al Senato | La Boschi: "Astensione per tenere aperto il dialogo"

Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, il premier Conte si presenta oggi al Senato per chiedere il sostegno al suo governo. E intanto Maria Elena Boschi, capogruppo dei deputati di Italia Viva, spiega che la scelta dell'astensione è stata presa "per tenere aperto un canale di dialogo: al premier la decisione se coltivarlo o reciderlo". E se al Senato il presidente del Consiglio non avrà i 161 voti necessari "dovrebbe rifletere sulle dimissioni".