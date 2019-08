Crisi di governo, M5s: "Siamo un monolite, uniti intorno a Di Maio"

"Stop Tav, stop decreti sicurezza, il reddito di cittadinanza non si tocca. Senza queste condizioni, non vale nemmeno la pena di sedersi ad un tavolo. E per il M5S: squadra perdente si cambia". E' quanto scrive Francesca Frediani, consigliere regionale M5S in Piemonte, valsusina, sulla sua pagina Facebook.