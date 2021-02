Crisi di governo, Fico: "Entro stasera riferirò al Quirinale"

Roberto Fico si recherà "entro stasera" al Quirinale per riferire al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lo dice lo stesso presidente della Camera, mentre il tavolo prosegue. "Non riconoscere che il M5s ha mostrato una nuova disponibilità significa cercare pretesti per rompere", scrive su Twitter il senatore Pietro Grasso (Leu), presente al tavolo. Per il leader Iv Matteo Renzi, invece, "gli altri partiti non accettano mediazioni".