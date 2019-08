Crisi di governo, è la giornata chiave: alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato

"Aspettiamo cosa dirà Conte in Aula, poi faremo le nostre valutazioni. In ogni caso, Salvini farà il suo intervento e da parte della Lega non ci sarà alcuna retromarcia". Lo ha detto il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, al termine della riunione dei senatori leghisti con Matteo Salvini.