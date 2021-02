Crisi di governo, Conte a M5s: "Draghi è un interlocutore serio"

LaPresse

"Il presidente incaricato è una persona di spessore". Lo ha detto il premier uscente Giuseppe Conte parlando di Mario Draghi in assemblea congiunta del M5s. "E' stato lui che ha posto le basi per superare le politiche di austerità: è un interlocutore da prendere in seria considerazione. Certo, alcuni di voi potevano pensare che l'incarico potesse andare ad un altro: ma ora dobbiamo fare i conti con la realtà di questa fase storica".