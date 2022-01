Crippa (M5s): scelta scostamento dopo voto Colle, serve stabilità

Ansa

"Dalla conferenza dei capogruppo è emerso che non è in programma nessuno scostamento di bilancio prima dell'elezione del presidente della Repubblica". Lo afferma Davide Crippa, capogruppo M5s alla Camera, precisando che "l'instabilità politico-istituzionale comporta il rallentamento di questi meccanismi. II Paese non può permettersi una fase di incertezza troppo prolungata. Da qui la speranza che il governo possa proseguire il suo lavoro".