Crippa (Lega): "Mes non serve, restiamo contrari alla ratifica"

"Sul Mes non è successo niente in commissione Esteri alla Camera.

La posizione della Lega è sempre stata chiara: il Mes non serve, quindi noi rimaniamo nella posizione contraria alla ratifica". Lo ha affermato il deputato della Lega, Davide Crippa, precisando che "Giorgetti e il Carroccio non hanno cambiato idea". Il parere positivo del Mef ha "la firma di un tecnico che fa un altro mestiere ma la politica dice che il Mes non si ratifica".