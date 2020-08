Crimi: se tra furbetti dei 600 euro c'è un M5s è fuori dal Movimento

Se tra i parlamentari che hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro dovesse esserci un esponente M5s "è meglio che presenti le dimissioni da parlamentare. Per me è già fuori dal Movimento". A chiarirlo è il capo politico pentastellato, Vito Crimi, il quale annuncia che se i cinque deputati non dovessero "confessare" spontaneamente, "chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l'Inps a fornire i dati".