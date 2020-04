Crimi (M5s): "Sì al Mes? Pd e Renzi mettono in discussione governo"

"L'Italia non farà mai ricorso al Mes: noi Cinque Stelle non potremo mai accettarlo. Renzi e il Pd mettono in discussione la linea del governo e del presidente del consiglio Conte". Il capo politico reggente dei Cinque Stelle, Vito Crimi, mette in guardia gli alleati di maggioranza Pd e Italia Viva scesi in trincea per rimuovere il no del presidente del Consiglio all'accesso al Mes. "Per noi il Mes rimane una fregatura", ha aggiunto Crimi.