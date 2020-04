Crimi: "Il Mes non è stato attivato, M5s non lo accetterà"

Il capo politico del M5s Vito Crimi vuole fare chiarezza sul Mes come strumento per risolvere la crisi dovuta al coronavirus. "Il Mes non è stato attivato. Chi lo dice fa male al Paese - ha detto in un intervento radiofonico -. E' stata solo fatta una proposta". Crimi ha aggiunto che in ogni caso il M5s si opporrà: "Noi non accettiamo il Mes perché le condizioni non ci sono ora ma ci saranno. Lo riteniamo uno strumento non idoneo e pericoloso".