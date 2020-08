Covid, Zingaretti contro Salvini: "Lui avrebbe fatto come Trump o Bolsonaro"

"La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante, ora tanti tifosi di allora fischiettano, ma io la difendo. Senza questo esecutivo non avremmo potuto fronteggiare la pandemia: Salvini l'avrebbe gestita come Trump o Bolsonaro ". Nicola Zingaretti attacca il leader della Lega , ammettendo però "le contraddizioni e anche i prezzi che abbiamo dovuto pagare in nome della salvezza della Repubblica".

Zingaretti, in una lunga lettera aperta al quotidiano "La Stampa", ha quindi specificato come l'Italia sia un Paese che da tanti anni non cresce ed è "scarsamente competitivo": il Covid "non solo ha aggravato la condizione dei poveri, ma ha indebolito il nostro tessuto produttivo. La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante, ora tanti tifosi di allora fischiettano, ma io la difendo".

"Per la sanità ricorrere al Mes, ogni giorno sprecato è imperdonabile" Il segretario del Pd ha quindi illustrato il suo piano di riforme, ribadendo la necessità di ricorrere anche al Mes: ora sui fondi europei "non possiamo sbagliare". Va costruita una "nuova sanità", per la quale il Mes "è una linea di finanziamento molto più vantaggiosa rispetto alla ricerca di risorse sul mercato. Ed è senza condizioni. Ogni giorno sprecato è imperdonabile".

"Al lavoro per uno sviluppo qualitativamente più avanzato" Riguardo le risorse del Recovery Fund si sta lavorando "per avere già a settembre un quadro delle scelte che si intende compiere" per "un nuovo sviluppo qualitativamente più alto e avanzato". Bisogna puntare su "innovazione, ricerca, scuola, capitale umano, valorizzazione dei nostri talenti, green economy, digitalizzazione del Paese e drastico ammodernamento della pubblica amministrazione".