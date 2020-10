Covid, Zampa: nessuno pensa a un lockdown ora, ce la possiamo fare

Ansa

"In questo momento nessuno di noi sta pensando al lockdown del Paese, dobbiamo fare in modo che questo non avvenga. Ciò si può ottenere agendo sui comportamenti, meglio rinunciare ad una cena o andare a trovare gli amici". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, "Ce la possiamo fare, quello che conta adesso è il numero dei tamponi, che oggi sono molti di più rispetto a marzo, prendere in carico presto i pazienti e tracciare i contatti".