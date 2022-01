Covid, Zaia: "Rinviare riaperture scuole o così non reggeremo"

IPA

Luca Zaia non cerca lo scontro con il governo, ma spera in un ripensamento sulla riapertura delle scuole. "Se le condizioni per aprire rimangono queste - ha detto infatti il presidente del Veneto -, senza ipocrisia: non siamo in grado di reggere". Zaia è per posticipare il rientro in aula, altrimenti "il risultato sarà che da lunedì avremo un sacco di classi in Dad, orari ridotti, ci trascineremo per una settimana e poi probabilmente si dovrà intervenire".