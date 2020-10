Covid, viceministro Sileri: "Sono in disaccordo con molte misure Dpcm"

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri prende in parte le distanze dal nuovo Dpcm emanato per arginare la seconda ondata di coronavirus. "Io ho sempre pensato che laddove c'è un protocollo e dove il protocollo viene rispettato con rigore e severità il rischio contagio è sicuramente molto basso - ha detto ospite di un programma tv -: su queste misure io non ero pienamente d'accordo, non sono, a dire il vero, pienamente d'accordo".