Covid, via libera Cdm a dl su quarantene e Green pass

Ansa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del Green pass e le quarantene. Il Green pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Per gli stadi, le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto. Presumibilmente nei primi giorni di gennaio potranno essere adottate ulteriori misure.