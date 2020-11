Covid, verso Dpcm unico valido anche per il periodo natalizio

Ansa

Diversamente da quanto precedentemente ipotizzato, il governo potrebbe varare un unico Dpcm, valido da quando scadrà quello attualmente in vigore il 4 dicembre e per tutto il periodo natalizio. Per le festività, però, dovrebbero essere individuate regole anti contagio specifiche: lo stop agli spostamenti tra Regioni gialle potrebbe infatti valere non dal 4/12 ma a partire da un'altra data ancora da definire.