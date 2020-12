Covid, Toti: prenotazione dei vaccini in capo al commissario per l'emergenza

Istockphoto

"Il sistema di prenotazione del vaccino e quindi, in qualche modo, l'anagrafe vaccinale, che poi comporterà anche il certificato di avvenuta vaccinazione che servirà anche per spostarsi da Paese e Paese nei prossimi mesi, sarà direttamente istituito dal commissariato nazionale per l'emergenza". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Previste 10mila assunzioni per le vaccinazioni, di cui il 4% sarà in Liguria", ha aggiunto Toti.