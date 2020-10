Covid, Toti: "No alla chiusura dei ristoranti alle 18 e dei confini"

Non chiudere bar e ristoranti alle 18, ma inserire differenziazioni in base all'orario di apertura complessivo dei locali. E' una delle richieste delle Regioni al governo illustrata dal presidente della Ligura, Giovanni Toti, in vista del varo del nuovo Dpcm. "Abbiamo inoltre chiesto all'esecutivo di non chiudere i confini regionali, provinciali e comunali. Ci sono persone che si spostano per lavoro e per studio", ha aggiunto.