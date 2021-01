Covid, telefonata Merkel-Biden: "Insieme contro la pandemia"

Ansa

La cancelliera Angela Merkel si è congratulata al telefono con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo insediamento. Lo riferisce il portavoce del governo Steffen Seibert in una nota, spiegando che nel corso della conversazione Biden e Merkel hanno concordato sulla necessità di rafforzare gli sforzi internazionali per contrastare la pandemia del coronavirus. La cancelliera ha inoltre accolto con favore il rientro degli Usa nell'Oms.