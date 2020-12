Covid, Speranza: volontarietà vaccino è la scelta giusta

Ansa

"La volontarietà della vaccinazione è la scelta giusta. Perché abbiamo ancora dosi limitate e perché non dobbiamo dividere il Paese tra scientisti illuminati e cavernicoli dubbiosi". Lo ha detto il ministro della Sanità Roberto Speranza al Corriere della Sera. L'Italia non farà un registro di chi non vuole vaccinarsi, come in Spagna. "Abbiamo l'anagrafe vaccinale, ma non vogliamo spaccare il Paese", ha spiegato.