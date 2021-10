Covid, Speranza: "Terza dose per under 60 possibile, ma valuteremo"

Ansa

"La terza dose è un pezzo importante della strategia che abbiamo messo in campo: si parte subito, già abbiamo quasi 300mila terze dosi somministrate". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che saranno verificati "i dati in arrivo per capire se dobbiamo andare sotto i 60 anni per le terze dosi: io penso che sia possibile ma vedremo".