Covid, Speranza: "Probabili nuove restrizioni, opportuni tempi stretti"

Ansa

"Io credo siano probabili nuove restrizioni per non avere un peggioramento dal punto di vista sanitario. Credo siano opportune in tempi stretti per riportare la curva sotto controllo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "I nostri scienziati ci chiedono di assumere misure più rigorose e credo che sia giusto. Dovremo valutare con grande attenzione i numeri e provare a costruire misure proporzionali".