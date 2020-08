Covid, Speranza: "Non c'è rischio zero, nel nuovo Dpcm le 3 regole base"

Sul coronavirus "non esiste il rischio zero e il percorso di riapertura va continuato con una linea di prudenza che ci ha positivamente portato fin qui". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa in Senato sul nuovo Dpcm. "Restano valide le tre regole - chiarisce -: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Dovranno perdurare per agosto e dopo: sono regole essenziali per avanzare sul percorso di riapertura".