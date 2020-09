Covid, Speranza: governo mai disposto alcuna secretazione 

"Il governo non ha mai disposto alcuna secretazione su alcun atto, è stata una scelta del Cts perché si trattava di un documento con ipotesi molto variegate". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito al piano anti-Covid elaborato dal Cts. "Non intendo seguire i leader dell'opposizione sul terreno dello scontro. L'epidemia è cosi enorme da non meritare un dibattito che non è all'altezza", ha aggiunto.