Covid, Speranza: "Chiusure stanno dando i primi risultati, serve pazienza"

"La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciando che "oggi diverse Regioni andranno in area arancione". "Ma dobbiamo essere molto prudenti", ha aggiunto.