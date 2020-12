Covid, Speranza: auspico Ema approvi in anticipo il vaccino Pfizer

Ansa

"Il mio auspicio è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer-Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi Ue". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali è previsto per il 29 dicembre, ma già la Germania ha suggerito che possa essere anticipato al 23.