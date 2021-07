Covid, sottosegretaria Vezzali: riapertura stadi priorità, ma serve cautela

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, spiega che "la riapertura degli stadi e degli impianti sportivi è una priorità" del ministero. La Vezzali ricorda però che "l'emergenza non è conclusa e che i dati sulle varianti devono spingerci a proseguire sulla strada della massima cautela". Comunque, afferma, col ministro Speranza c'è "un'interlocuzione per avere in tempi rapidi un quadro chiaro circa le riaperture".