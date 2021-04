Covid, se figlio disabile in Dad entrambi genitori in smart

Nel caso in cui un figlio minore in didattica a distanza, o in quarantena, abbia una grave disabilità entrambi i genitori possono accedere allo smart working. E' quanto prevede un emendamento di Iv al decreto 30/2021, approvato dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera. Il testo prevede inoltre che se uno dei genitori ricorre al lavoro agile, l'altro possa comunque chiedere il congedo parentale.