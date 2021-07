Covid, Salvini da Draghi: "No green pass per i bar, sì per gli stadi"

Ansa

"Nessun modello francese, non devi tirare fuori la siringa o un tampone per andarti a bere un cappuccino o mangiare una pizza. Se ci sono eventi particolarmente affollati, lo stadio, ci può essere una richiesta di controlli sacrosanta". Lo dice Matteo Salvini al termine dell'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Mario Draghi. "Il modello francese non è un modello. E il vaccino deve essere una scelta consapevole, non un obbligo".