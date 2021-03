Covid, rinvio delle elezioni amministrative: il voto tra settembre e ottobre

Il Consiglio dei ministri ha approvato, a causa del coronavirus , il rinvio delle consultazioni elettorali che si sarebbero dovute tenere prima dell'estate 2021. Le elezioni si svolgeranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Dal rinvio sono interessate, tra le altre, le elezioni di consigli comunali e circoscrizionali e le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti.

Sono 12 milioni le persone coinvolte e l'allarme per l'aumento dei contagi, secondo il governo, è troppo alto per consentire campagne elettorali in sicurezza prima dell'estate. Siglata l'intesa fra i partiti, è stato il Consiglio dei ministri a suggellare la decisione con l'approvazione di un decreto legge ad hoc. L'appuntamento è fra il 15 settembre e il 15 ottobre ma è possibile che si decida per un election day. Sarà però su due giorni per garantire maggiore sicurezza delle misure anti Covid: una data probabile è quella del 10 e 11 ottobre.



Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, tra i capoluoghi, dovranno dunque aspettare per vedere rinnovati i vertici delle amministrazioni cittadine.

Sono interessate, nello specifico:

le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;

le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

le elezioni amministrative nei Comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante integrale rinnovo del procedimento di' presentazione delle liste e delle candidature;

le elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;

le elezioni amministrative nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;

le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

Il decreto stabilisce che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.