Covid, Ricciardi: "Avremo la copertura di vaccini per il Paese"

"La fornitura del vaccino anti-Covid verrà gestita direttamente dallo Stato, quindi non ci sono rischi che vengano a mancare". Lo assicura Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, spiegando: "L'Italia è stata insieme alla Germania, alla Francia e all'Olanda, in prima fila per far arrivare i vaccini in Europa. Avremo sicuramente la copertura per tutto quello che serve per il Paese".