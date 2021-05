Covid, Renzi: il coprifuoco va tolto, alla peggio spostarlo alle 24

Ansa

Per Matteo Renzi è ormai arrivato il momento di eliminare il coprifuoco. "Non serve più. Ogni giorno ci sono mezzo milione di vaccinati. Il vero decreto sostegni è far ripartire le aziende", ha detto infatti il leader di Italia Viva. "Non serve un'ora in più o in meno. Per me il coprifuoco va tolto del tutto. Se poi ci dicono che proprio ancora un po' bisogna tenerlo, lo porterei a mezzanotte", ha quindi aggiunto.