Covid, Regioni: "Siamo in grado di fare più vaccini, ma servono più dosi"

Ansa

"Le Regioni sono ora in grado di somministrare un numero di vaccini molto più alto rispetto a quello attuale: per questo è assolutamente necessaria una maggiore disponibilità di dosi". Lo ribadisce il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, rinnovando l'appello "al governo affinché batta i pugni sul tavolo in Europa". Per Bonaccini, "è necessario che le aziende farmaceutiche rispettino fino in fondo gli impegni sottoscritti".