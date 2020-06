Covid, ministro olandese a Di Maio: grande ammirazione per l'Italia

"Abbiamo una grande ammirazione per l'Italia e siamo felici che il peggio sia passato". Lo afferma il ministro degli Esteri olandese, Stef Blok, al termine dell'incontro con il suo omologo italiano Luigi Di Maio, alla Farnesina. "L'Italia è stata colpita duramente come l'Olanda", aggiunge Blok che sul piano degli aiuti Ue ribadisce: "Siamo a favore di una collaborazione strutturale per un piano di recupero che porti a un'economia duratura".