Covid, Meloni: "Sulle restrizioni Draghi come Conte" 

"Il problema è che il governo non è in grado di fare le cose necessarie per consentire la riapertura. Draghi asseconda le posizioni di Speranza, del Pd, del M5s, in totale continuità con Conte". Lo ha affermato, in un'intervista a La Stampa, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Le chiusure di certe attività, in assenza di provvedimenti che consentirebbero in modo più efficace di combattere il Covid, sono un pannicello caldo", ha aggiunto.