Covid, Meloni: "La questione delle riaperture non può più essere rimandata"

Ansa

"Ogni giorno che passa è un colpo di mannaia al sistema produttivo italiano, la questione delle riaperture non può più essere rimandata". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "In attesa della riapertura totale, perché non riaprire subito bar, pub e ristoranti con spazi esterni, anche di sera almeno fino a mezzanotte, continuando a seguire i protocolli?", aggiunge.