Covid, Meloni: "Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori"

ansa

"Sulla pandemia si continuano a fare gli stessi errori di sempre e il governo Draghi persevera nella strategia fallimentare adottata fin dall'inizio dell'emergenza Covid". Lo dice la leader di FdI Giorgia Meloni, chiedendo "un cambio di passo: non si può più chiedere al Parlamento di autorizzare altro extradeficit e poi spendere quelle risorse in provvedimenti che non servono a nulla".