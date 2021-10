Covid, Mattarella: non possono prevalere teorie antiscienza di pochi

Ansa

La strada della ripartenza va percorsa "con determinazione e speranza come nel dopoguerra, con il concorso di forze e persone". A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale "la ricerca e i vaccini ci hanno ridato spazi di libertà e la possibilità di riprendere in mano le nostre vite", e ora "non possono imporsi i pochi che vogliono far prevalere le loro teorie antiscientifiche, con una violenza a volte insensata".