Covid,Mattarella: epidemia si supera solo con impegno generoso dei cittadini

"Stiamo cercando di superare l'epidemia da coronavirus, ma possiamo riuscire, e stiamo riuscendo, soltanto per l'impegno generoso di tanti concittadini impegnati in prima linea". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "I valori di convivenza umana non sono scindibili per territorio, la solidarietà si esprime ovunque e va manifestata e realizzata ovunque", ha aggiunto.