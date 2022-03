Covid, M5s: rivedere questione personale scuola non vaccinato

"La questione del personale scolastico non vaccinato, alla luce di quanto stabilito dal decreto Covid, merita di essere approfondita e rivista sotto alcuni aspetti".

Lo affermano i componenti M5s della commissione Cultura della Camera. Nel decreto si prevede con "vaghezza" che i non vaccinati potranno tornare in servizio ma solo per "attività di supporto all'istituzione scolastica". Ma i 5S sono perplessi anche perché questo personale "sarà sostituito nell'impiego originario da personale supplente retribuito con fondi stanziati per la valorizzazione dei docenti. Un paradosso che deve essere risolto. Presenteremo emendamenti".