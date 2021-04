Covid, Letta incontra Speranza: "Pieno accordo sulla linea da tenere"

Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha incontrato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per discutere della gestione dell'emergenza Covid. "Abbiamo fatto il punto su campagna vaccinale e piano di riaperture in sicurezza, in pieno accordo sull'analisi della situazione e la linea da tenere", ha affermato l'ex presidente del Consiglio.