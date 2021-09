Covid, Landini: "L'obbligo vaccinale è la strada migliore"

Ansa

La Cgil ritiene che "una legge, come dice la nostra Costituzione, sull'obbligo vaccinale per tutti i cittadini sia la strada migliore per combattere il coronavirus". Lo afferma il segretario generale del sindacato Maurizio Landini, aggiungendo: "Allo stesso tempo prendiamo atto che il governo ha scelto un'altra strada. Ma noi ci impegniamo al massimo perché tutti si vaccinino e abbiamo organizzato una campagna informativa nei luoghi di lavoro".