Covid, il Senato boccia la seconda mozione sfiducia a Speranza

Ansa

L'aula del Senato ha respinto anche la seconda mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza. Il documento, proposto dal senatore Gianluigi Paragone, ex M5s e ora al gruppo misto, ha avuto 29 sì, 206 no e due astensioni. Si procede ora alla "chiama" per la votazione della terza e ultima mozione.