Covid, il Pd difende Speranza: "Salvini lo usa come capro espiatorio"

Il Pd ribadisce il suo sostegno a Roberto Speranza e difende il ministro della Salute dalle critiche dell'opposizione e, in particolare, della Lega. "Matteo Salvini lo attacca usandolo come capro espiatorio, ma è un modo per cercare di distogliere l'attenzione dal calo di consensi che sta subendo non solo dentro il centrodestra, ma anche il suo stesso partito", fanno sapere dal Nazareno.