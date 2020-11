Covid, il M5s: la Campania non può restare zona gialla

Ansa

La situazione in Campania "presenta evidentemente delle criticità, ci stanno arrivando molte segnalazioni" che rendono evidente che la Regione non possa restare zona gialla. E' quanto segnalano fonti del Movimento 5 stelle, secondo cui la questione della necessità di una stretta sull'area starebbe per arrivare sul tavolo del governo su proposta dei pentastellati.