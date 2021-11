Covid, Gelmini: "Se situazione peggiorerà, valuteremo istanze delle Regioni"

Ansa

"La situazione Covid in Italia non è neanche lontanamente paragonabile a quella di altri Paesi europei che hanno introdotto misure rigide per i non vaccinati. Il governo sta monitorando in modo rigoroso i numeri e al momento non ci sono nuove restrizioni in vista". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. "Se la situazione dovesse peggiorare, credo che dovremmo tenere in seria considerazione le istanze delle Regioni".