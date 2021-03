Covid, Gelmini: "Regole sui vaccini siano uguali per tutte le Regioni"

Ansa

Sui vaccini "dobbiamo dare una cornice regolatoria uguale per tutte le Regioni, non possiamo permetterci il lusso di riformare il Titolo V, dobbiamo cercare in questa situazione drammatica la collaborazione e una grande unità nazionale anche sui territori". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini. "Non ci devono essere i furbetti del vaccino, o cittadini di serie A e di serie B", ha aggiunto.