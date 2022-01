Covid, Gelmini: "Governo pronto a ristori per le attività colpite"

ansa

"L'esecutivo è pronto a intervenire, in tempi brevi, per approvare un piano ristori che vada, in modo preciso, a risarcire coloro che hanno subito i maggiori danni" per le nuove restrizioni anti-Covid messe in atto dal governo. Lo assicura Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, spiegando che "queste misure hanno avuto un impatto innegabile su alcuni comparti economici. Basti pensare a discoteche e alberghi".